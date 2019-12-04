شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ: الأوضاع إتغيرت ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير . ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

وشرحت سماء المصري خلال الفيديو طريقة ليلة الدخلة بين العروسين ، وقالت ان الاوضاع اتغيرت جديد الخليج 365: Advertisements وتحرص الفنانه الاستعراضية سماء المصري بين الفينة والأخرى على نشر الفيديوهات المثيرة للجدل والاقرب للاباحية ، وهو ما دفع الكثير للمطالبة بالقبض عليها وفصلها من نقابة الفنانيين المصريين.

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