شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دفع 100 مليون دولار.. حساب شهير يفجر مفاجاة مدوية .. يكشف تفاصيل عملية نصب تعرض لها ابن سلمان لتنظيم مباراة على أرض السعودية..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب “مفتاح” الشهير على تويتر، السر وراء دفع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، (100 مليون دولار) لشراء حقوق تنظيم نزال بطولة العالم في ملاكمة الوزن الثقيل المقررة في السابع من ديسمبر الحالي، بين البريطاني “أنتوني جوشوا” و “أندي رويز” على أرض السعودية.

وقال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن صحيفة تلجراف البريطانية نشرت في أغسطس الماضي، خبراً مفاده ان ابن سلمان دفع نحو 100 مليون دولار لشراء حق تنظيم مباراة بطولة ملاكمة الوزن الثقيل في السعودية، مرجحاً والكلام لـ”مفتاح” أن تكون هذه الاموال دفعت بهدف تنظيم فوز البريطاني “أنتوني جوشوا” على منافسه بطل العالم الأميركي “أندي رويز”.!

جديد الخليج 365:

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وسميث بحسب وصف مقال Business Insider هو مجرد تاجر مقتنص للأثرياء عبر العالم.

وفي السياق ذاته اكتسح آلاف المشجعين البريطانيين منصة بيع التذاكر الخاصة بنزال الدرعية التاريخي للملاكمة، الذي سيجمع الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا مع خصمه المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور في النزال الذي سيقام السبت المقبل على ميدان الدرعية وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب إحصائيات اللجنة المنظمة للنزال والمسؤولة عن بيع التذاكر، فإن نصف مبيعات تذاكر النزال المرتقب قد تم شراؤها من قبل جماهير المملكة المتحدة وعدد آخر من المشجعين من 65 دولة حول العالم دعماً للملاكم البريطاني “جوشوا”، الذي يحظى بشعبية هائلة في بريطانيا وخارجها، في ظل التسهيلات التي وضعتها القيادة الرشيدة للسياح الأجانب وسهولة استخراج تأشيرات الزيارة بكل يسر وسهولة وخلال دقائق معدودة.

هذا وقام الملاكم جوشوا بجولة في ملعب الدرعية أرينا التي تضم 15000 مقعدًا بعد وصولة إلى السعودية، في الوقت الذي يستعد فيه الملاكم البريطاني لمواجهة الإعادة أمام أندي رويز.

وقد حصل أنتوني جوشوا على أول نظرة لملعب الدرعية أرينا قبل أقل من أسبوعين نزال الإعادة مع أندي رويز.