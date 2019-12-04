ستقصم ظهر المغتربين اليمنيين .. السلطات السعودية تفاجئ الجميع برسوم جديدة والتطبيق فورا (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدءًا من اليوم الأحد الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة مقدارها 50%.

وحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل نفت فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ، وأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط .

جديد الخليج 365:

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وأوضحت الهيئة أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 %على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11 /6 /2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وعرفت الهيئة المشروبات المحلاة على أنها كل منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب أو مركزات مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

والمشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية هي المشروبات المؤهلة للخضوع للضريبة الانتقائية كمشروبات غازية تخضع لنسبة 50% باعتبارها مشروبات غازية ومشروبات الطاقة تخضع لنسبة 100 % باعتبارها مشروبات طاقة؛ ومنها عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100% التي لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى بالإضافة إلى أي مصدر من مصادر السكر أو المحليات الأخرى.

وتتضمن هذه القائمة: عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة 100% وفاكهة مهروسة وعصير الفواكه المجففة وعصير مسحوق الفواكه، والمشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصائر الخضار التي لم يضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، أو المشروبات المجهزة عن طريق خلط السوائل .

وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ“عصائر ونكتار الفواكه“، واللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ ”عصير الفاكهة الطازج“ غير المبستر .

وتشمل هذه القائمة الحليب والألبان ومنتجاتها مثل: المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل: شراب الصويا بنسبة 75%على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع أو الطعام المصنوع كبديل غذائي أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة .