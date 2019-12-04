العميد ركن أمين العقيلي يكشف لــ "الخليج 365" دور التحالف العربي في نزع الألغام الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن دور التحالف العربي في نزع الألغام التي تسبب فيها مليشيات الحوثي.



Advertisements

وقال "العقيلي"، في حواره لــ "الخليج 365"، إن دور التحالف العربي في نزع الألغام كبير جداً، ولا يمكن نسيان هذا الدور وما قام به أشقائنا في التحالف العربي وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ الوهلة الأولى، حيث قاموا بعمل جبار في عملية نزع الألغام.

كما أشار أن التحالف قام بدعم الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني ، بنزع أعداد كبيرة جداً من الألغام وعلى، حيث تم دعم المحافظات منها الجوف ومأرب والضالع وعدن ولحج والحديدة وغيرها من المحافظات التي طالتها الألغام الحوثية.