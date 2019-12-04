- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد ركن أمين العقيلي يكشف لــ "الخليج 365" دور التحالف العربي في نزع الألغام الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن دور التحالف العربي في نزع الألغام التي تسبب فيها مليشيات الحوثي.
وقال "العقيلي"، في حواره لــ "الخليج 365"، إن دور التحالف العربي في نزع الألغام كبير جداً، ولا يمكن نسيان هذا الدور وما قام به أشقائنا في التحالف العربي وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ الوهلة الأولى، حيث قاموا بعمل جبار في عملية نزع الألغام.
كما أشار أن التحالف قام بدعم الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني ، بنزع أعداد كبيرة جداً من الألغام وعلى، حيث تم دعم المحافظات منها الجوف ومأرب والضالع وعدن ولحج والحديدة وغيرها من المحافظات التي طالتها الألغام الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد ركن أمين العقيلي يكشف لــ "الخليج 365" دور التحالف العربي في نزع الألغام الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.