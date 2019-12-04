الحسن طاهر : دماء أطفال الحديدة أقدس من إتفاق ستكهولم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال محافظ الحديدة، الحسن طاهر، أن دماء أطفال الحديدة أقدس من اتفاق استكهولم الذي سقط منذ توقيعه 400 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء والآف الجرحى.

جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية التي أقيمت اليوم لإحياء ذكرى إنتفاضة الثاني من ديسمبر . Advertisements وطالب طاهر القوات المشتركة بتحرير محافظة الحديدة ومينائها، معربا عن ثقته بأن يوم الخلاص بات قريبا. وقال، إن القوات المشتركة قادرة على إلحاق هزيمة فادحة بمليشيات الحوثي خلال أيام إن لم تكن ساعات لتخليص أهلها من مليشيا الإجرام الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن. وأشاد طاهر بجنود التحالف العربي الذين اختلطت دماؤهم بدماء الجنود اليمنيين خصوصا بالساحل الغربي وهم يتصدون لمليشيات الحوثي.

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