المجلس الإنتقالي يستعد لتنفيذ برنامج واسع لشرح وبلورة اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، أن المجلس بصدد تنفيذ برنامج واسع لشرح وبلورة اتفاق الرياض بروحه وأهدافه ونصوصه.



واعتبر الجعدي أن هذا العمل الهام، ضرورياً من أجل تطبيق بنود الاتفاق وتحقيق أهدافه، ومن أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض التطبيق، وكشف وفضح من قد يحاولون عرقلة التنفيذ وافتعال الأزمات وتحويل الاتفاق إلى مشكلة وأزمة جديدة، أو الذين قد يسعون لحرف الاتفاق وتفسيره بما يناسب أهواءهم وأوضاعهم التي اعتادوا عليها .

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ولفت الجعدي إلى إن الاجتماعات واللقاءات التي يقودها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بما فيها الاجتماع الموسع المشترك لهيئات المجلس العليا والمحلية الذي عُقد مؤخراً، تعد تحقيقا لهذا التوجه، وتأكيدا على حرص المجلس على تطبيق الاتفاق دون مماطلة أو تسويف.

ودعا الجعدي مختلف القوى والنخب والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمدنية، وأصحاب المصلحة في الأمن والاستقرار والنهوض بالوضع العام وفي مختلف جوانبه إلى المشاركة في هذه العملية، باعتبار أن تطبيق الاتفاق يهم الجميع، وبالتالي يستدعي مشاركة فاعلة من الجميع للوقوف وراء الاتفاق والدفع لتنفيذه، والوقوف بوجه من يحاول التسويف والتعطيل، والإعاقة .

وأكد الجعدي ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عالي المستوى من القيادتين السعودية والإماراتية، وُجد ليطبق.

كما أكد الجعدي في ختام حديثه ثقته بقدرة وجدية من تولوا الإشراف والمتابعة على هذا الاتفاق، بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي، ومن عامة الناس أصحاب الحق والمصلحة.