حزام أبين يرفع جاهزيته القتالية لمواجهة أي تحركات لقوات الإصلاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 رفعت قوات الحزام الأمني جاهزيتها القتالية، اليوم الأربعاء، تحسباً لأي تحركات تقوم بها ميليشيا حزب الإصلاح، خاصة بعد الأنباء التي تتحدث عن تحرك لبعض تلك القوات بإتجاه أبين .

Advertisements وبحسب بلاغ اصدرته قوات الحزام فانه وحسب توجيهات العميد عبداللطيف السيد رفعت قوات الحزام الامني بمحافظة ابين جاهزيتها القتالية القصوى وقالت :" وجه القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني أبين ,جميع القطاعات الأمنية التابعة للحزام بأبين في كل من المحفد ولودر واحور والخبر والقوات المرابطة في خط المواجهة في احور والشيخ سالم , برفع درجة الجاهزية القتالية" . ونصت التوجيهات على إنتظار التعليمات العسكرية القادمة ورفع درجة التأهب القصوى لكل القطاعات للرد على تحرك قوات الإصلاح .

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