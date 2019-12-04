استشهاد 5 أطفال وإصابة سادس بانفجار قذيفة تابعة للعدوان في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – الحديدة استشهد 5 أطفال وجرح طفل سادس أمس الثلاثاء، إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة. وأفاد مصدر محلي، أن قذيفة من مخلفات العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي انفجرت ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال وإصابة طفل سادس. وفيما يلي أسماء الأطفال الشهداء: الطفل / سيد عمر يحي زيد – البالغ من العمر13عام Advertisements الطفل / عبدالله مسعود – البالغ من العمر 8 سنوات الطفلة / أماني عمر صغير علي – البالغة من العمر 7 سنوات الطفل / عبدالسلام عبدالله مسعود – البالغ من العمر 7 سنوات الطفل / مراد أحمد محمد مشروعي – البالغ من العمر 8 سنوات

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