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عدن - ياسمين التهامي - هذا أوّل ما كشفته الراقصة جوهرة ... بعد تسريب فيديوهات لها بأوضاع مخلة مع شاب

حذرت الراقصة الروسية ”جوهرة“، متابعيها من انتحال شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وتداول صفحات تحمل اسمها، بعد تفجّر فضيحة الفيديوهات المثيرة المسربة لها، والتي تتضمن إيحاءات جنسية برفقه زوجها الشاب ”خالد“. وأكدت أنها ليست لها علاقة نهائياً بتلك الصفحات المنتشرة وأنها لا تمتلك حسابًا شخصيًا على السوشيال ميديا عبر ”انستغرام“. جديد اب برس : صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​

على الجانب الآخر نفت مصادر أمنية في مصر القبض على الراقصة الروسية ”جوهرة”، وزوجها الشاب ”خالد“ الذي ظهر معها في الفيديوهات المسربة مؤخرًا، والتي أثارت الجدل والانتقادات لما تضمنته من جرأة وإيحاءات جنسية لهما في غرفة نومهما.

وأكدت المصادر أنه حال صدور قرار بالضبط والإحضار سيتم تنفيذه، سواء كانت الراقصة داخل مصر، أو خارج البلاد.

وتأتي حالة الجدل، بعد نشر وتسريب فيديوهات تظهر فيها الراقصة جوهرة في أوضاع مخلة مع شاب يدعى خالد، قد أثارت الجدل والغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بعدها الشاب وقال إنه متزوج من الراقصة، وإن هاتفه المحمول سرق منذ فترة وفوجئ بانتشار الفيديوهات التي سجلها معها للذكرى كزوجين.

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