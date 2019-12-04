شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قبل مقتلة بلحظات.. شاهد اخر صورة للرئيس صالح في حوش منزله برفقة عارف الزوكا سربتها عائلته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر حساب على تويتر يحمل اسم " بكيل عفاش" صورة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال إنها " آخر صورة له مع الوساطة وهم يحاولون اقناعه بتسليم نفسه ويكون تحت حماية الحوثيين". جديد الخليج 365: Advertisements وذكر الحساب حوارا مختصرا بين صالح ولجنة الواسطة، بعد أن رفض عرضها " وقال لهم نحن من نواجه.. قالو له قوات عسكريه تتبع المليشيات فقال لهم ومن أكبر منهم فقالو له الموت او تسلم نفسك فرد عليهم انا علي عبدالله صالح ومستعد أقاتل الموت نفسه".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل مقتلة بلحظات.. شاهد اخر صورة للرئيس صالح في حوش منزله برفقة عارف الزوكا سربتها عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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