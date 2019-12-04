شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لسبب لا يخطر على بال.. شاب يمني يتعرض لمحاولة اختطاف من قبل 3 نساء يمنيات مع سيارته ومافعلن به صادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ارتكبت عصابة مكونة من. عدد من النساء جريمة بشعة بمدينة عدن مساء الاثنين .وقالت المصادر ان سائق حافلة صغيرة بعدن تعرض لمحاولة قتل من 3 نسوة يقدن عصابة مسلحة عقب محاولتهن سرقة الحافلة وقتل السائق.

واضافت المصادر ان سائق الحافلة ويدعى عبدالرحمن اسكندر. تعرض مساء الاثنين لهجوم مسلح من قبل 3 نساء ورجل حاولوا سرقة الحافلة التي كان يقودها. وذكرت اسرة اسكندر انه اصيب بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن بالسكن نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. جديد الخليج 365: Advertisements واشارت إلى انه تعرض لعشر طعنات بانحاء متفرقة من جسده. موضحة إلى ان العصابة اخذته في مشوار من المعلا إلى الحسوة حيث تمت عملية الاعتداء هناك في الخط الترابي. ويرقد اسكندر في وضع صحي بالغ السوء بمستشفى البريهي.

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