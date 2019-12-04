شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تنظيف الأسنان 3 مرات يحمي من فشل القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان ثلاث مرات على الأقل يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بأكثر من 10%.

وربط باحثون بين انتظام تنظيف الأسنان يومياً، وانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب اضطراب معدل ضربات القلب.

جديد الخليج 365:

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ويُعتقد أن التنظيف المتكرر بالفرشاة والمعجون، يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من دخول مجرى الدم.

وفحص علماء في كوريا الجنوبية علاقة صحة الفم بمشاكل القلب في دراسة شملت 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عاماً، خضعوا لفحص طبي روتيني بين 2003 و2004.

وبعد 10 أعوام، أُصيب حوالي 5% منهم بفشل القلب، و3 % بالرجفان الأذيني.

وارتبط تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم، مع انخفاض خطر الإصابة بقصور في القلب بـ12%، وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بـ 10%، وفق "ديلي ميل" البريطانية.