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الحزام الأمني يضبط أشهر مروجي الحبوب المخدرة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الحزام الأمني يضبط أشهر مروجي الحبوب المخدرة في عدن

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ,مساء الثلاثاء, من القبض على أحد اشهر مروجي الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

 

وأستطاعت قوة أمنية بقيادة قائد القطاع الثامن النقيب “كرم المشرقي” من القبض على شخص يدعى (ع-ز) وهو أحد أشهر مروجي الحبوب المخدرة بالمديرية

 

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وأوضح قائد القطاع الثامن “كرم المشرقي”: أن عملية القبض تمت بعد عمليات تحري ورصد قامت بها تحريات قوات الطوارئ وعمليات القطاع الثامن في المديرية .

 

وأضاف المشرقي: بعد إلقاء القبض على المدعو (ع-ز) تم تسليمه لعمليات القطاع للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة وتسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وأكد “المشرقي” أن قيادة الحزام الامني بالقطاع الثامن تولي مثل هذه القضايا اهتمام كبير, وأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مديرية الشيخ عثمان.

 

وكانت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن قد حققت نجاحات أمنية كبيرة في سبيل تثبيت الأمن وفرض النظام بالمديرية.

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