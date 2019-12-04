شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعلام الإنتقالي يدين إختطاف مدير إعلامية بيحان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 دانت الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، قيام مليشيا الإخوان التي تحتل مديرية بيحان بمحافظة شبوة باختطاف الزميل طه حدير مدير الإدارة الإعلامية في القيادة المحلية بالمديرية، من صباح الثلاثاء حتى أفرجت عنه مساء .

Advertisements واعتبرت الدائرة الإعلامية اختطاف الزميل حدير مخالفة واضحة لاتفاق الرياض الذي نص على خفض التصعيد والعمل على التهدئة الإعلامية. وطالبت الدائرة قيادة التحالف العربي والمنظمات الحقوقية، بإلزام مليشيا الإخوان بوقف مسلسل انتهاكاتها بحق الإعلاميين وأصحاب الرأي بمحافظة شبوة والتي تتكرر بصورة شبه دائمة.

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