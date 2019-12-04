- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي يطلع على سير العمل في مؤسسة باكثير وصحيفة 30 نوفمبر بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إطلع نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي اليوم على سير العمل في مؤسسة دار با كثير للصحافة والطباعة والنشر وصحيفة 30 نوفمبر الصادرة عن المؤسسة.
واستمع نائب رئيس الوزراء من رئيس مجلس الإدارة المهندس خميس بافطيم الى شرح عن أقسام الصحيفة والمطبعة الصحيفة والمطبعة التجارية وغرفة هيئة تحرير الصحيفة، وكذا التعرف على كيفية سير العمل الصحفي بمؤسسة با كثير.
واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة با كثير أبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارة في تنفيذ مهامها، بما فيها الطابعات الخارجة عن الخدمة، مشيراً الى أن الصحيفة تطبع في العاصمة المؤقتة عدن وتواجهها عدة صعوبات في إرسالها، مما يؤدي الى تأخير بعض الإصدارات.
أشاد نائب رئيس الوزراء بمستوى الأعمال التي يقوم بها طاقم المؤسسة في إصدار الصحفية بشكل مستمر، رغم شحة الإمكانيات، مبدءا استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات التي تصب في تطوير أداء عمل الصحيفة .. لافتا الى أن حضرموت تحتوي على الموروث الثقافي والشعبي، ويجب الحفاظ عليه وتوثيقه من خلال تسليط الأضواء بشكل أكبر في المجالات الثقافية الصادرة عن مؤسسة دار باكثير للطباعة والنشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الخنبشي يطلع على سير العمل في مؤسسة باكثير وصحيفة 30 نوفمبر بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.