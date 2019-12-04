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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على معالجة تأخير صرف مرتبات أفراد الأمن والجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، حرص الحكومة منذ عودتها إلى عدن بموجب إتفاق الرياض، على معالجة موضوع تأخير صرف المرتبات خاصة في القطاع العسكري والأمني كأحد الأولويات العاجلة في مهامها .
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء، يتابع إجراءات صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة، والإشكالات التي أدت إلى تأخر عملية الصرف، واليات تجاوزها، بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأجرى رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لقاءات واتصالات مع وزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، للوقوف على الصعوبات والمعوقات القائمة والتي حالت دون تسليم رواتب منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة دون استثناء.. حيث استمع منهم إلى إيضاحات حول أسباب التأخير في صرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن، والجهود الجارية لتجاوزها.
ووجه معين الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي اليمني بسرعة تجاوز ومعالجة الصعوبات القائمة في هذا الموضوع وبشكل عاجل، وفي جميع المناطق العسكرية بالمناطق المحررة دون استثناء.
وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته بتفهم أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية وتقديرهم بان اي تأخير في صرف المرتبات هو ناتج عن أسباب موضوعية مبررة، خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن والأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن.. منوها بالتضحيات الخالدة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني، وهم يدافعون عن الوطن والثورة والجمهورية، ويصنعون الانتصارات المتوالية على طريق استكمال إنهاء أبشع انقلاب وحشي ودموي وطائفي عرفته اليمن في تاريخها من قبل مليشيا الحوثي بدعم ايراني.
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