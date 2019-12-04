أمين التنظيم الناصري يطالب بالتحقيق في جريمة اغتيال الحمادي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

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اعتبر الأمين العام للتنظيم الناصري، عبدالله نعمان، حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز "استهدافا للشرف العسكري الذي أعاد اليه الشهيد اعتباره وقيمته" واغتيال لمن "يجسد الولاء الوطني على الأرض عملاً وقولاً".

ودعا نعمان في بيان نعي اليوم، رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات استهداف العميد الحمادي الذي استشهد جراء لـ "عمليةٍ غادرة وجبانة وآثمة".

وقال أمين عام الناصري : "إنني اطالب الأخ رئيس الجمهورية بفتح تحقيق نزيه وشفاف؛ لكشف ملابسات العملية الجبانة، ومحاكمة مرتكبيها ليكونوا عبرة؛ لمن يسعون الى خنق واغتيال كل ما يمثل قيم الحق والخير والعدل، ويجسد الولاء الوطني على الأرض عملاً لا قولاً فحسب".

وعد نعمان رحيل الحمادي في هذه الأوقات العصيبة لا يشكل خسارة فادحة لتعز وإنما لليمن التي "خسرت برحيله واحداً من أبرز رجالاتها وقادتها العسكريين الذين بذلوا أنفسهم وأفنوا حياتهم وضحوا بأرواحهم من أجل الانتصار للوطن وتطلعات مواطنيهم".