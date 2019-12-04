مصادر: استمرار التحقيق مع 7 متهمين باغتيال العميد الركن عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص

قالت مصادر عسكرية إن التحقيقات ما زالت جارية مع سبعة متهمين منهم المنفذ (جلال) في عملية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان_الحمادي.

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وتابعت المصادر أن فريقا من اللواء 35 مدرع فقط يجري التحقيقات، ولم تصل حتى اللحظة أي لجنة حكومية للمشاركة في التحقيقات.

ويوم أمس طالب اللواء 35 مدرع بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية اغتيال قائده العميد الركن عدنان الحمادي يوم أمس.

وقال في بيان تلقى "الخليج 365" مسخة منه: نُطالب القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، مخولة بالصلاحيات الكاملة، ومتسمة بالحياد والمهنية اللازمة، لإجراء تحقيق عاجل ونزيه ومتكامل، عن حادثة الاغتيال التي استهدفت قائدنا الراحل، والجهات التي خططت أو وقفت خلفها، والأهداف المتوخاة منها، وكشف ذلك للرأي العام، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة مهما صغرت أو كبرت أدوارهم في هذه العملية الجبانة، لينالوا جزاءهم العادل والرادع.