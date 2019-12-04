ورشة في تعز عن كيفية استخدام بدائل البيئة المتاحة كوسائل تعليمية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

تقام بمدرسة نعمة رسام بتعز ورشة العمل الخاصة بكيفية أستخدام بدائل البيئة المتاحة ..كوسائل تعليمية بالمدارس.



وانطلقت، اليوم الأربعاء، بمدرسة الشهيدة نعمة رسام ورشة العمل الخاصة بتصنيع الوسائل التعليمية بالخامات المحلية التي ينظمها قسم الوسائل التعليمية بتربية المظفر.

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وفي إفتتاحية الورشة رحب العليمي بالمشاركين في الورشة والقائمين عليها متمنياً لهم التوفيق والاستفادة من فعاليات الورشة.

وقال نائب مدير تربية المظفر الاستاذ عبد المنعم الدبعي ، بأن الورشة تهدف إلى تنمية المهارات المهنية للمتدربين في إعداد واستخدام وتصنيع الوسيلة التعليمية بالخامات المحلية التي تُنمي المهارات العلمية والمهنية للتلاميذ والمعلمين لإن هذه الوسائل من شأنها تقليل الجهد والوقت في الفهم والاستيعاب.

واضاف الدبعي بأن الورشة ستناقش (مفهوم الوسائل التعليمية ـ مصادر الوسائل ـ القواعد العامة في استخدام الوسيلة ـ تصنيع الوسيلة وهو محور الورشة ـ تقييم وتقويم الوسيلة) من خلال جانبي الورشة النظري والجانب العملي الذي يرتكز على المشاركة الجماعية للمتدربين من خلال فرق العمل التدريبية بإشراف القائمين على الورشة.

وأختتم تصريحة بقولة : بأنه سيتخلل الورشة العديد من الأنشطة التدريبية المتعلقة بتصنيع وتصميم الوسائل التعليمية.

الجدير ذكره، حضور رئيس قسم الوسائل بمكتب تربية تعز فعاليات الورشة، وبأنه سيقام على هامش الورشة التدريبية معرض للوسائل التعليمية المصممة من قِبل المتدربين المشاركين فى الورشة .