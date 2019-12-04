غريفيث يلتقي قيادات حوثية في مسقط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، وفد قيادات من مليشيا الحوثي.
وقال محمد عبدالسلام، المتحدث باسم مليشيا الحوثي، في تغريدة له على "تويتر"، إنه التقى اليوم الثلاثاء في مسقط، المبعوث الأممي مارتن غريفث، وناقش آخر المستجدات السياسية في اليمن، وبحث آفاق عقد جولة مشاورات سياسية شاملة.
والتقى غريفيث التقى في وقت سابق اليوم، كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ خالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، لبحث فرص السلام في اليمن.
وناقش غريفث مع المسؤولين الكويتيين آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل لأزمة الصراع في اليمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية ودولية، إن المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيت، غادر العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من زيارتها؛ دون أن يتمكن من اللقاء بقيادات مليشيا الحوثي.
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