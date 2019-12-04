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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يشيد بمكانة وأدوار مرجعيات والوادي والصحراء في خدمة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
أشاد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي بمكانة وأدوار مرجعيات الوادي والصحراء في خدمة محافظة حضرموت .
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، مجموعة من مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء ممثلين بالشيخ عبدالله صالح الكثيري والشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سعيد بن عبدالله المنصب باوزير والشيخ انور منصور التميمي والشيخ سالم محسن بن نهيد النهيدي.
ولفت الرئيس هادي إلى جملة المشاريع التي نالتها المحافظة في إطار إعادة تأهيل بناها التحتية في قطاعات الكهرباء والطرقات والمياه والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأخرى إضافة إلى منح الصلاحيات لها على طريق تثبيت نظام اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة.
وقال الرئيس"المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها، حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم في إطار اليمن الاتحادي الجديد".
وعبر الجميع في أحاديثهم مع فخامة الرئيس، عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء..مؤكدين دعمهم لفخامة الرئيس ومشروع اليمن الاتحادي الجديد وإعلان إقليم حضرموت..لافتين إلى جهود المرجعيات مع قيادة المحافظة والإسهام في حل وتذليل الكثير من القضايا والصعوبات واستتباب الأمن والاستقرار وفق الإمكانيات والجهود المتاحة.
كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم الجميع.
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