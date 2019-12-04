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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعمّد مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق دعم الشباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
عمّد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مذكرة تفاهم بين برنامج الحكم الرشيد بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق دعم الشباب بحضرموت، التي تأتي في إطار التعاون المثمر بين الوكالة الألمانية وصندوق دعم الشباب.
ونصت المذكرة على التزام برنامج الحكم الرشيد بتبنى عملية حوكمة صندوق الشباب من خلال دعم العمل المؤسسي المبني على الاستقلالية والشفافية وتوفير وتشغل الأنظمة الإدارية وتدريب العاملين عليها، ونقل خبرات وتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى للاستفادة منها.
كما نصت المذكرة على التزام صندوق دعم الشباب بتقديم كافة التسهيلات الرسمية والقانونية للاستفادة القصوى من الدعم، وتوفير الكوادر المطلوبة وفقا لمتطلبات العمل المؤسسي، والمشاركة الفاعلة في وضع الخطط وتطوير الصندوق والالتزام بتنفيذ مايترتب عليه.
حضر التوقيع المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب بحضرموت الاستاذة سلاف الحنشي ومدير مشروع دعم الاستقرار في اليمن المهندس احمد سعيد العميري وضابط المشروع في حضرموت المهندس عبدالله بن مخاشن ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة فائزة بامطرف ومدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابهاء باعويضان ومدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة مارينا الجوهي، وعدد من العاملين بصندوق د
عم الشباب بحضرموت.
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