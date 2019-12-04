شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع شق وسفلتة طريق الضليعة يبعث.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا وقع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على اتفاقية لتنفيذ مشروع شق وسفلتة طريق الضليعة - يبعث بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية 6,999,692 مليون دولار.

Advertisements ونصت الإتفاقية على تنفيذ شركة وادي الخير للخدمات النفطية والمقاولات العامة الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ كامل الأعمال الموكلة إليها بحسب الاتفاقية الموقعة. حضر التوقيع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام مديرية يبعث صلاح باحكم ومدير شركة وادي الخير للخدمات النفطية والمقاولات العامة الاستاذ عبدالله الديني.

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