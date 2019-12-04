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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال ساعات.. تصعيد حوثي بالتحشيد والقصف بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
عاودت مليشيات الحوثي الموالية لإيران سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها العسكري ، حيث حشدت مسلحيها ودفعت بتعزيزات نحو مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أنها رصدت تحركات لمجاميع مسلحة دفعت بها مليشيات الحوثي نحو مناطق شرق الدريهمي لتعزيز مواقعها.
وأضافت المصادر أن المليشيات استقدمت تعزيزات ضخمة تتضمن أطقم وآليات عسكرية تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة مختلفة.
وفي السياق نفسه أفادت المصادر أن المليشيات استهدفت مناطق شرق الدريهمي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا في أوقات متفرقة.
الجدير بالذكر أن تصعيد المليشيات الحوثية على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة يقابله صمت أممي شجع المليشيات على ارتكاب خروقاتها وانتهاكاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، منذ الوهلة الأولى لدخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 .
كما واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مواصلة لخروقاتها السافرة للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر عسكرية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة.
وذكرت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع أخرى في المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7
وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المستمرة .
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