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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" نسف كل التسريبات ويكشف هوية القاتل الحقيقي ... صحفي مقرب من الحمادي يخالف جميع ما نشر

قال الصحفي الحمادي أحد المقربين من الشهيد المغدور به العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع خلال مداخلة هاتفية على قناة تلفزيونية" إن ما يشاع حول تعرض القائد عدنان الحمادي، لطلقات مسدس من شقيقه الأصغر، غير صحيح"، مؤكدا أنه ليس هناك أي خلافات أسريه بين عدنان الحمادي واخوه.

وقال "إن هذه عملية اغتيال وليست حادثة عابرة، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتله على يد أخيه، لأن اخوه يعاني من حالة نفسية"..

جديد اب برس :

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مؤكدا أن مطلق النار الان مصاب وهناك حراسة مشددة عليه .

الجدير بالذكر أن عملية اغتيال ‏‎العميد عدنان الحمادي جاءت بعد رفضه دخول طارق عفاش وقواته إلى المدينة لإسقاطها وتكرار نموذج انقلاب عدن، وهو ماذكره الحمادي بنفسه قبل استشهاده.

هذا وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الإجتماعي صورة قيل انها لجلال الحمادي الذي قتل شقيقه العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في مدينة تعز جنوب اليمن وفقا لما نقله موقع الخبر21 . ولم يتسنى التأكد من صحة الصورة .



وكانت مصادر طبية تحدثت عن وفاة قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي ، وذلك إثر اصابته عصر الاثنين برصاصة في الرأس ، تم نقله بعدها الى المستشفى ليتوفى هناك.



وكانت المعلومات قد تحدثت عن ان شجار نشب بين العميد الحمادي وشقيقه جلال ، الذي اطلق النار على العميد الحمادي ليصيبه برصاصة في الرأس ، في حين باشر مرافقو العميد بإطلاق الرصاص على جلال الذي قتل هو ايضا.