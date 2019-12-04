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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

اتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ، حزب الإصلاح، المكون الأبرز في حكومة الشرعية، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. وقال الزبيدي في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية إن أعداء التحالف، سواء حزب الإصلاح أو الرافضين للاتفاق، يضعون العصي في الدواليب، ويحاولون بكل وسيلة التسويف وإضاعة الوقت، ووضع العقبات.

وأضاف الزبيدي إن حكومة المناصفة لهذه المرحلة الانتقالية لا تشكل بالنسبة للمجلس هدفا، مشيراً إلى أن هدفه هو إعادة الأمن والاستقرار.

جديد اب برس :

صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

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اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

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وعن فك الارتباط مع الشمال؛ قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: “إن الجنوب دولة منذ 1967، معترف بها دولياً، وبعد استقرار اليمن، كما يريد التحالف، نعتقد ونأمل أن حلفاءنا لن يبخلوا علينا بالدعم اللوجستي والدولي، كما عهدناهم دائما.”