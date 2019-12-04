شكرا لقرائتكم خبر عن داخل مجلسا للقات ... هكذا تم اغتيال العقيد الحمادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داخل مجلسا للقات ... هكذا تم اغتيال العقيد الحمادي

اوردت صحيفة الشارع اليومية في عدد الصادر اليوم الاربعاء معلومات أولية عن مؤامرة إغتيال العميد عدنان الحمادي.

وحسب الصحيفة فإن مقرب من الحمادي أكد أن العميد الحمادي كان يتواجد في منزلة مع صهيرية داخل مجلس القات.

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القاتل اخرج مسدسة نوع مكروف من مسافة قريبةواطلق ثلاث رصاصات الاولى بالفك والثانية في الجبهة والثالثة في العين .

وأضاف ان العملية مدبره وان القاتل مدني ولا علاقة له بالجيش وكان منقطع عن المنطقة منذ فتره ولأول مرة حيث تم إعتقال منفذ الجريمة و6 اخرين .

ودحضت الصحيفة في عددها اليوم الشائعات والروايات المتعددة ونشرت حوار للحمادي قبل إغتياله.