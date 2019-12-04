شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل الاتفاق واستعدادت للحسم العسكري والدخول الى قلب عدن ... هادي يعلن توقيف اللجان الخاصة لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد فشل الاتفاق واستعدادت للحسم العسكري والدخول الى قلب عدن ... هادي يعلن توقيف اللجان الخاصة لتنفيذ اتفاق الرياض

كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف اللجان الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكر المصدر أن توجيهات صدرت بإيقاف كافة اللجان الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض نظرا لعدم التزام المجلس الانتقالي بمخرجات الاتفاق.

جديد اب برس :

صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

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اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

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واشار المصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية، إلى ان المجلس الانتقالي لم يلتزم بالسماح بعودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في معاشيق لحماية رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له ولاتزال قوات الحزام الأمني مسيطرة على مدخل قصر معاشيق و عدد من المنشآت الحكومية.

وكان الرئيس هادي، أرسل خلال الأيام الماضية رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح له تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وسير عملية تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ مخرجات الاتفاق عبر لجنة سياسية مكونه من عدد من مستشاري الرئيس هادي.

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، مطلع نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتحدث مصادر عن استعادات عسكرية للشرعية على شقرة والمناطق المحادة للحسم العسكري والتدخل لانهاء انقلاب الانتقالي