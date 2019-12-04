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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : الملك سلمان يفاجئ أمير قطر برسالة عاجلة بخط يده .. ودعوة رسمية للحضور إلى الرياض فورًا.. ووكالة الأنباء القطرية تنقل (التفاصيل)

أعلنت الدوحة أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اليوم الثلاثاء دعوة من العاهل السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن آل ثاني تلقى "رسالة خطية" من الملك سلمان، "ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة... لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" المزمع عقدها في الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري.

جديد اب برس :

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وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني.