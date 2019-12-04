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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" فضيحة الجسمي...فيديو اباحي يجمع الجسمي وفنانه خليجية مشهورة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة إماراتية حكمًا بإدانة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، والفنانة المغربية مريم حسين، بشأن تطورات قضية “الفيديو الإباحي” الذي نشره الاول للفنانة أثناء تواجدها في دبي.

وحصل “الجسمي” في بداية القضية على حكم بإبعاد وتغريم الفنانة المغربية من الإمارات، لكن بعد ذلك وقع سباب بين الطرفين ومشادات وصلت للمحاكم مرة أخرى والتي أصدر القضاء حكمه فيها بإدانة الطرفين.

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وقال صالح الجسمي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكماً نهائياً بقضية السب والقذف مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وقال الجسمي في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “إن الحكم النهائي قضى بإدانة الطرفين (مريم حسين وصالح الجسمي) في قضية السب والقذف، وتغريمهما بمبلغ 100 ألف درهم مناصفة بينهما”.

وشدد على أن الحكم قضى بإغلاق حسابه وحساب مريم حسين على أحد التطبيقات لمدة شهر، كما أن حسين ستدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وهي السيدة وفاء الخالدي.

وأشار الجسمي الى ان مريم حسين حصلت على براءة من تهمة التصوير والتي يعتبرها القضية الرئيسية معها وشدد على أنه سيستأنف الحكم ضدها.

يذكر أن القضية بين الجسمي وحسين تعود الى العام الماضي حيث أعلن الجسمي مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نُسب إليها ووصف بالإباحي.