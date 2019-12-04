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صنعاء - ياسمين الخيامي - العناية الالهية ترسل 8 علامات واضحة قبل الاصابة بنوبة قلبية..اذا لم تنتبه لها وتعالجها سيتوقف قلبك في اي وقت ودون سابق انذار

2019/12/04 الساعة 11:46 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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