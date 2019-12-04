شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات صادمة.. بشأن أعداد ”الجن في اليمن” وأماكن تواجدهم مع شيخهم ونائبه وتأثير الحرب عليهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تكهن مصدر بشأن أعداد "الجن في اليمن" وأماكن تواجدهم مع شيخهم ونائبه خلال السنوات الاخيرة.

وأوضح المصدر في نشر على إحدى صفحات الفيسبوك، رصدها "المشهد اليمني" بأنه "سيهاجر خمسة آلاف جني خلال العام المقبل من أفريقيا إلى اليمن وقد يستقروا في منطقة يافع حيث يسكن نائب شيخ الجن منذ عام 2003، والذي هاجر من أفريقيا واستقر هناك".

جديد الخليج 365:

Advertisements

وزعم المصدر الى أنه كان يسكن في منطقة نهم عدد كبير من الجن؛ ما يقارب ألفي جني وبسبب الحرب في الآونة الأخيرة نزح كل هذا العدد من الجن إلى صنعاء وأصبح يعاني الكثير من سكان صنعاء من الجن.

و أدعى المصدر بأنه "بسبب تواجد شيخ الجن في اليمن ربما تستمر هجرات الجن من أفريقيا إلى اليمن ولذلك ندعو الإخوة من مشايخ اليمن الى الاستعداد لمواجهة الخطر القادم من أفريقيا".

وحذر المصدر قائلاً: إياكم والتهاون بالأمر هناك كارثة للمجتمع من الجن في اليمن والدول المجاورة، سينتشر الجن في الشعب اليمني ويصبح الأمر خطير ولا يستطيع أي شيخ مكافحة الجن بالقرآن.

وأثارت هذه المعلومات سخرية وجدل واسع من قبل عشرات من رواد التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن كثير من العلماء يعتبرون مثل هذه الاحاديث خرافات كاذبة لا تنطلي على عقول اليمنيين، مع إيمانهم بوجود الجن، كما ذكر ذلك القرآن الكريم.