شاهد : حلمية بولند في “الجاكوزي” بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - صدمت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند ، الجميع بظهورها عارية تمامًا داخل "الجاكوزي" في أحد الفنادق الضخمة في سويسرا.

ونشرت حليمة بولند الفيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وعلقت عليه قائلة :" هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي".

وأثارت الإعلامية الكويتية الميرة للجدل، حالة غضب وهجوم عليها، خاصة أن ما تفعله يتسم الجرأة، فيما وصفها البعض بأنها تسيئ لأهل الكويت، وطالبها متابعون بالتوقف عن نشر الصور والفيديوهات المثيرة، إلا انها لم ترد على أي منهم.

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