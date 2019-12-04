إب.. موالون للحوثيين يعتدون على أرضية واستحداث نقطة بيريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الأربعاء، عن أن مسلحين من الموالين للحوثيين اعتدوا على أرضية غرب المحافظة.



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وأوضحت المصادر، أن نافذين وموالين لمليشيا الحوثي اعتدوا على أرضية منطقة "وقير" بمديرية الظهار غرب مدينة إب، في ظل تنامي وزيادة ظاهرة الإعتداء على مقابر الموتى من قبل المليشيا الحوثية والتي تحكم قبضتها على المحافظة وتمارس عمليات نهب واسعة لأراضي وممتلكات المواطنين.

واستحدثت مليشيا الحوثي نقطة جديدة في يريم بين مثلث مدخل المدينة ودائري تعز ودائري عدن، بهدف ابتزاز المواطنين وفرض جبايات وإتاوات مالية على المواطنين والمسافرين.

إلى ذلك عينت مليشيات الحوثي صاحب سوابق في جرائم الشرف ومطلوب قضائياً يدعى "حسن محمد بتران" مديراً لمباحث إب.