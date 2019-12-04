ناشط سياسي لــ "الخليج 365": جريمة اغتيال العميد الحمادي تكشف عن  حجم المؤامرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الشحات غريب

علق الناشط السياسي والحقوقي فواز غالب البكاري على جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع في تعز العميد عدنان الحمادي.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي خسارة كبيره اهتزت لها كل هضبة في أرجاء الوطن الحبيب.

وأضاف البكاري أن هذا الرحيل المبكر للعميد الحمادي وهو في قمة عطاءه الوطني يدخلنا في نوبة حزن كبيره لفقدان هذا الرجل الهمام .

وأكد أن الحمادي شخصيه وطنية لا يختلف عليه اثنان فقد بذل جهودا كبيره يعرفها القاصي والداني في مقارعة العدوان الحوثي على تعز .

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وقال ها هو اليوم يرحل تاركا خلفه رصيدا من العطاء الوطني الكبير سيكون ضمن ذاكرة الاجيال.

وأضاف البكاري أن جريمة اغتيال العميد الحمادي تكشف عن حجم المؤامرات التي تحاك ضد الهامات الوطنيه الشريفة وهو أمر خطير لا يعد في صالح الشرعيه في تعز.

وطالب الحكومة الشرعيه إنصاف هذا الرجل النادر ومعرفة الجهات الواقفه وراء تنفيذ عملية الاغتيال الغادر ـ فالجريمه لربما تعد جريمة سياسيه بإمتياز فكما هو معلوم أن العميد كان قد تعرض أكثر من مره لمحاولة اغتيال وكان ينجو منها ولكنه لم يسلم من جريمة الاغتيال الأخيرة والتى أودت بحياته.

كما قالت قيادة محور تعز في بيان لها بأنها تعد الجميع ببذل كل جهودها لمعرفة ملابسات حادثة الاغتيال الآثمة التي لم تتضح مجرياتها بعد، رغم بدء التحقيقات الفورية والكشف عن ملابسات الأمر وتطلب قيادة المحور من المحافظ رئيس اللجنة الأمنية تشكيل لجنة متخصصة من ناحيته وسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة ومعرفة الحقيقة وكشفها.

واختتم حديثه ان مثل هذه المناكفات والصراعات الدمويه لا تخدم ملف تحرير تعز مطلقا بل تعطي للخصم نقاط اخرى تحسب في صالحه ..الرحمه والمحد والخلود لروح العميد الحمادي ولا نامت أعين الجبناء..