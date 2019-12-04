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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنتخب الوطني للملاكمة يغادر إلى روسيا للمشاركة في بطولة النخبة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
غادرت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة مطار عدن إلى روسيا، للمشاركة في بطولة النخبة الدوليةللملاكمة والتي ستقام في مدينة بيلويارسكي الروسية خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري والتي يشارك فيها عدد كبير من الدول العربية والآسيوية والأوربية في كل الأوزان .
ومن المقرر أن تشارك بلادنا لأول مرة بهذه البطولة بخمسة لاعبين هم بدر أحمد يحيى بوزن 52 كجم وصدام الحوري بوزن 57 كجم ونسيم القاضي بوزن 63 كجم ومصطفى محمد بوزن 69 كجم ومحمد البيبرس بوزن 75 كجم.
وعبر المدرب الدولي الكابتن مأمون محمد منصر عن سعادته بتواجد الملاكمة اليمنية في أحد المحافل الدولية الكبيرة مؤكداً “أنها فرصة عظيمة لأبطالنا ومدربينا وحكامنا للإحتكاك والمنافسة في مثل هذه البطولات الدولية، والتي لم تكن متاحة لهم من قبل، إلا في ظل وجود الوزير نائف البكري والذي يستحق منا كل الشكر والتقدير”.
ولفت إلى أن المنتخب سيقيم معسكراً داخلياً في الخرطوم لمدة أسبوع قبل توجهه إلى العاصمة الروسية للمشاركة في البطولة.
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