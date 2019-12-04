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مهرجان فني بمأرب احتفاءً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

مهرجان فني بمأرب احتفاءً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

متابعات_الخليج 365

نظمت مؤسسة "تحدي" لرعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة مأرب، أمس، مهرجاناً فنياً بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف الـ 3 من ديسمبر من كل عام ويتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 52 لذكرى الاستقلال.

 

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وأكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة حسن الشبواني، على اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات من اجل لفت الانتباه لهذه الشريحة الهامة في المجتمع وضرورة تلبية احتياجاتها واعادة دمجها في المجتمع وتشجيعها على تحدي اعاقتها والاندماج في المجتمع.. مشيرا الى الجهود الجارية لافتتاح فرعا لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في المحافظة من اجل خدمة المعاقين في محافظات اقليم سبأ.

 

وكانت قد القيت كلمتان في المهرجان من قبل امين عام مؤسسة تحدي لرعاية وتأهيل المعاقين حمد العذري، وكلمة عن المعاقين من قبل فاطمة احمد محمد، استعرضتا في مجملهما احتياجات المعاقين واهمية دمجها في المجتمع ومساعدتها في التغلب على اعاقتها، والتحول من فئة تحت الاحتياج الى فئة منتجه، وتمكينها من استغلال قدراتها ومواهبها التي يمكن ان تتعدى قدرات الاشخاص السليمين.

 

وشهد المهرجان تقديم العديد من الفقرات الفنية والانشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت اسحتسان الحاضرين.

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