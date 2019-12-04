وزير: الحوثي يُمارس ما يُمارسه حزب إيران تجاه اللبنانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

أكد وزير في الحكومة الشرعية، بأن اليمنيين أمام حزب الله آخر في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثي يمارس ما يمارسه حزب إيران تجاه اللبنانيين.



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وذكر محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" أن الميليشيات الحوثية انتهجت منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وملاحقة المواطنين بشكل مكثف، لإسكات صوت أي معارض للميليشيا؛ سواء كان ناشطاً سياسياً أو حقوقياً، أو حتى إعلامياً يعمل في مؤسسة صحافية أو إعلامية يمنية. وقال عسكر: «لم تسلم أي فئة من فئات المجتمع من هذا البطش الميليشياوي؛ سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال، وكذلك لم تسلم أي منطقة من مناطق سيطرتهم من انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني».

وعدّ أن «حالة التراخي الدولي تجاه انتهاكات الحوثي وانشغال العالم بالدفع بعجلة السلام في اليمن جعل الميليشيات تضاعف الاعتقالات خصوصاً هذه الأيام مع ذكرى مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ هدد ما يعرف برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط كل متظاهر ومتظاهرة بالضرب بيد من حديد، مما يؤكد أن اليمنيين أمام (حزب الله) آخر في اليمن يمارس تجاه المواطنين ما يمارسه حزب إيران تجاه اللبنانيين»