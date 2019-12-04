مأرب.."إيلاف التنموية" تحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

أحيت مؤسسة إيلاف التنموية الخيرية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة مأرب، اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام .



وفي الفعالية ألقى وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري، كلمة عن السلطة المحلية، أكد فيها أن الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وتأهيلهم واجب على الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية وهو السبيل لإدماجهم في المجتمع وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة.





من جهتها ألقت رئيسة مؤسسة إيلاف"نسرين المخلافي"، كلمة تطرقت فيها الى المعاناة التي يعانيها الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن في ظل الحروب والأزمات التي تشهدها اليمن والصعوبات التي تواجه المؤسسات لرعاية هذه الشريحة العريضة التي يتضاعف تعدادها من ضحايا الحرب والالغام التي زرعتها مليشيات الانقلاب الحوثية الايرانية ولا تزال، بالإضافة الى الأوبئة والامراض المنتشرة و التي قد تؤدي الى إعاقة الاطفال.



كما ألقيت كلمة عن ذوي الاحتياجات الخاصة للطفل"شمران بشير"، أوضح فيها عن المعاناة التي يقاسيها الاطفال المعاقين في اليمن وبينت حاجتهم الماسة للدعم والرعاية والتأهيل والتدريب وتمكينهم من الوظائف والاعمال المدرة للدخل ليكونوا فاعلين في المجتمع ومنتحين كغيرهم من شرائح المجتمع الأخرى.



وتخللت الفعالية فقرات مسرحية وإنشاديه نالت استحسان الحاضرين.



حضر الفعالية من الجانب الحكومي، وكيل وزارة الشباب لقطاع المرأة"نادية عبد الله"، ووكيل وزارة الشباب"منير اللمع"، ومن المحافظة مدير عام مكتب الشباب"على حشوان"، ومدير عام مكتب العلاقات والعامة بديوان المحافظة "جمال شاجرة"، ومدير عام مكتب تنمية المرأة "فندة العماري".



وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً بالمناسبة، أوضحت فيه أن نحو 4.5 مليون يمني من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الخذلان والإقصاء في ظل الحرب المستمرة في اليمن منذ خمسة أعوام.

