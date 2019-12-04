ذمار.. مجهولون يختطفون طالبة في المرحلة الإعدادية بعد خروجها من المدرسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

قالت مصادر محلية إن طالبة في المرحلة الإعدادية اختطفت بعد خروجها من المدرسة، من قبل مجهولين في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



وذكرت المصادر أن مجهولين اختطفوا، طالبة في الصف الثالث الإعدادي بعد خروجها من المدرسة التي تدرس فيها.

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وأوضحت المصادر أن الفتاه المختطفة تدعى "أحلام محمد عبده" وتبلغ من العمر (14 عاماً) وأسرتها تنتمي إلى محافظة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن عائلة الطالبة تسكن في حي السكنية القريب من البحث الجنائي بمدينة ذمار.

ووفق المصادر فإن هذه الحادثة تعد الخامسة في صفوف الإناث بمحافظة ذمار، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة