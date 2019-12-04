صنعاء.. المليشيا تغلق عددا من المقاهي في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم مسلحون من مليشيا الحوثي على إغلاق عدد من المقاهي؛ في العاصمة صنعاء، بذريعة منع الاختلاط.



وقالت مصاد محلية إن المليشيا نفذت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة بمناطق متفرقة من العاصمة، وأغلقت عدداً من المقاهي تحت مبررات واهية، منها منع الاختلاط، بحسب مصادر محلية.

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ويؤكد الحوثيون أن وجود تلك المقاهي المختلطة من أسباب تأخير النصر.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أغلقوا بيت المعرفة في حي نواكشط بصنعاء، والذي يضم بداخله مقهى ومكتبة وقاعة للاحتفالات وذلك بذريعة منع الاختلاط.

وفي وقت سابق قد أقدم الحوثيون على خطوة مماثلة وأقدموا على إغلاق العديد من المقاهي من بينها سمسرة وردة في صنعاء القديمة، وذلك في إطار التضييق على الحريات وقمعها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها