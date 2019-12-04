صحيفة إماراتية: مسيرة الاتحاد" هي عنوان حقيقي للتلاحم بين القيادة والشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تحت راية الاتحاد، وفي مهرجان يحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يجدد أبناء الشعب الإماراتي ولاءهم للقيادة الرشيدة وانتماءهم إلى الأرض، ويرسمون لوحات من الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولتهم بعد 48 عاماً من الإنجازات المتواصلة.



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وأكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أن "مسيرة الاتحاد" هي عنوان حقيقي للتلاحم بين القيادة والشعب، المتمثل بالموروث الضارب في التاريخ والقيم والتقاليد الأصيلة التي صبغت المجتمع الإماراتي بصفات متفردة أساسها التسامح والإيمان بعزائم الرجال، وحب الخير للجميع، والدعوة إلى إحلال السلام على طول امتداد الأرض.

كما أكدت أن المستقبل يحمل الخير الكثير، بوحدتنا وتآلفنا وروحنا الوطنية وإصرار أبناء القبائل على تجاوز التحديات للعبور إلى المستقبل بعزيمة لا تلين، وهمة قيادة أخذت على عاتقها مهمة بناء الدولة والإنسان وتقديم كل ما من شأنه السمو بالوطن إلى أهم المراكز والمؤشرات اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً.

وقالت "الاتحاد" : هذه اللوحة الوطنية التي رسمها الشعب الإماراتي بأصالة ماضيه وحاضره، في مسيرة الاتحاد، هي تجديد للعهد مع قيادته ووطنه، على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن والذود عنه وحماية المنجزات والاستمرار في نشر مبادئ الاتحاد المستمدة من قيم خالدة، وتراث عريق، كما تؤكد التفاف هذا الشعب حول قيادته التي تعمل بعزائم لا تلين جعلت من الإمارات أنموذجاً حضارياً وإنسانياً مؤثراً في المنطقة والعالم