شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة "الخليج 365" تعزي وزير السياحة بوفاة ابن خاله الدكتور عبد الحكيم قباطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 تلقت أسرة "الخليج 365" بحزن بالغ خبر وفاة الأكاديمي الدكتور عبد الحكيم قباطي، ابن خال وزير السياحة، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي.

تتقدم أسرة "الخليج 365" بالتعازي لأسرة الفقيد، وللدكتور محمد عبد المجيد قباطي بهذا المصاب الجلل، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

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