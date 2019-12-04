وزير السياحة ينعى ابن خاله الأكاديمي الذي فارق الحياة متأثرا بالتعذيب في سجن حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص

علق وزير السياحة، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي على وفاة أكاديمي قريب له متأثر بالتعذيب في سجون مليشيا الحوثي.



وذكر مصدر طبي في صنعاء أن الدكتور عبدالحكيم القباطي توفي متأثرا بعمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها في سجن الأمن القومي التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء.

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ولفت المصدر إلى أن مليشيا الحوثي أفرجت مؤخرا عن الدكتور القباطي، بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء، محمد دهمش وإخفائه قسريا.

وتابع أن المليشيا أفرجت عن الدكتور القباطي مؤخرا وهو في حالة صحية سيئة، قبل أن يتوفى جراء التعذيب.

وكتب فباطي على حسابه في تويتر: آه؛ كيف أبكيك يا ابن خالي الحبيب؟ يا ابن عدن وشبل حي كريتر وأحد أسود "حافة العجائز "الصامدة؛ يا عبدالحكيم علي محمد عبدالله مرشد قباطي، نعم فعلها الأوغاد لكنهم لن ينجحوا في اغتيال الضياء وسيواصل الخيرون العطاء رغم كل جرائمهم الشنعاء