اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة ابن خال وزير السياحة متأثرا بالتعذيب بعد أيام على إطلاق سراحه من سجن حوثي

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة ابن خال وزير السياحة متأثرا بالتعذيب بعد أيام على إطلاق سراحه من سجن حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

وفاة ابن خال وزير السياحة متأثرا بالتعذيب بعد أيام على إطلاق سراحه من سجن حوثي

الخليج 365 ـ متابعات

توفي دكتور أكاديمي في صنعاء، بعد أيام من إطلاق سراحه من أحد سجون المخابرات الحوثية، نتيجة تدهور حالته الصحية، جراء تعرضه للتعذيب.

 

وذكر مصدر طبي في صنعاء  أن الدكتور عبدالحكيم القباطي توفي متأثرا بعمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها في سجن الأمن القومي التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء.

 

Advertisements

ولفت المصدر إلى أن مليشيا الحوثي أفرجت مؤخرا عن الدكتور القباطي، بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء، محمد دهمش وإخفائه قسريا.

 

وتابع أن المليشيا أفرجت عن الدكتور القباطي مؤخرا وهو في حالة صحية سيئة، قبل أن يتوفى جراء التعذيب.

 

يشار إلى أن الدكتور هو ابن خال وزير السياحة محمد عبد المجيد قباطي.

 

وكتب فباطي على حسابه في تويتر: آه؛ كيف أبكيك يا إبن خالي الحبيب؟ يا إبن عدن وشبل حي كريتر وأحد أسود "حافة العجائز "الصامدة؛ يا عبدالحكيم علي محمد عبدالله مرشد قباطي، نعم فعلها الأوغاد لكنهم لن ينجحوا في اغتيال الضياء وسيواصل الخيرون العطاء رغم كل جرائمهم الشنعاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ابن خال وزير السياحة متأثرا بالتعذيب بعد أيام على إطلاق سراحه من سجن حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا