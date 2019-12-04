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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 11 مستشارا في الخارجية (وثيقة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 11 مستشارا في الخارجية (وثيقة)

متابعات_الخليج 365

أصدر الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 21 لسنة 2019 قضى بتعيين 11 مستشارا بوزارة الخارجية بناء على وزير الخارجية.

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وإليكم نص الوثيقة.

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