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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يطالب بحماية الإعلاميين من بطش مليشيات الإخوان الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 أدانت الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس الثلاثاء، قيام مليشيات الإخوان الإرهابية باختطاف الإعلامي طه حدير مدير الإدارة الإعلامية في القيادة المحلية بمديرية بيحان في شبوة .

Advertisements وأكدت الدائرة الإعلامية، أن اختطاف حدير صباح أمس قبل الإفراج عنه مساءا هو مخالفة واضحة لاتفاق الرياض الذي نص على خفض التصعيد والعمل على التهدئة الإعلامية. وطالبت الدائرة قيادة التحالف العربي والمنظمات الحقوقية، بإلزام مليشيا الإخوان بوقف مسلسل انتهاكاتها بحق الإعلاميين وأصحاب الرأي بمحافظة شبوة والتي تتكرر بصورة شبه دائمة.

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