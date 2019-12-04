وداعا لـ "الفياجرا والمنشطات.. فقط 3 اشياء سهلة وفي غاية البساطة تخلصك من العجز وتجعلك نشط جداً

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عدن - ياسمين التهامي - هناك عدة نصائح تساعد الرجال والنساء على التغلب على "الفتور الجنسي" و تعزيز الرغبة قبل التوجه إلى الطرق الدوائية، وفيما يلي بيان لبعض النصائح التي يمكن تقديمها للرجال والنساء:

المحافظة على النشاط البدني: ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وهذا من شأنه مساعدة الجسم على تحقيق أداء أفضل خلال العملية الحميمية.

كما أنّها تزيد من قوة تَحَمُل الجسم، وتحسن صورته، وتعدل المزاج مما يؤدي إلى تعزيز الرغبة لدى كل من الرجل والأنثى.

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التقليل من التوتر: التوتر يزيد من معدل ضربات القلب وهذا من شأنه أن يزيد ضغط الدم، وكلاهما يؤثران سلباً في الرغبة ، وبالتالي لابدّ من الابتعاد عن التوتر ومحاولة الاسترخاء قد الإمكان لتعزيز الرغبة الجنسية.

الابتعاد عن العادات السيئة: مثل؛ التدخين، وتناول المشروبات الكحولية بكميات كبيرة.

التعرض لأشعة الشمس: يعمل هرمون الميلاتونين على تحفيز الرغبة بالنوم والتخفيف من الرغبة الحميمية ، ويأتي دور الشمس هنا في أنّ التعرض لأشعتها يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين في الجسم، ولهذا فإنّ التعرض لأشعة الشمس وخاصة في فصل الشتاء من شأنه تعزيز "الرغبة الجنسية". الحصول على المساعدة من طبيب: فهنالك مشاكل صحية مثل: مرض بيروني (بالإنجليزية: Peyronie’s disease)، وغيرها من المشكلات الأخرى التي تحتاج إلى تشخيص وعلاج من قِبل طبيب مختص.

أطعمة تُعزز الرغبة الجنسية

إنَّ العلاقة الحميمية أو "الجنسية" الصحية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالصحة الجسدية والعاطفية في آنٍ واحد، والحصول على غذاء صحي يلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء عند الشريكين، وفيما يلي بيان لبعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين العلاقة:

اللحوم والدجاج: يحتوي كل من اللحوم والدجاج على الأحماض الأمينية مثل: الكارنيتين (بالإنجليزية: Carnitine) وإل-أرجينين (بالإنجليزية: L-arginine) التي تحسّن من تدفق الدم في الجسم، الأمر الذي يُعدّ بالغ الأهمية خلال العملية لدى الشريكين. المحار: يحتوي المحار على مركبات تزيد مستوى هرمون الإستروجين (بالإنجليزية: Estrogen) والتستوستيرون (بالإنجليزية: Testosterone) الذين يُعززان الرغبة الجنسية، وأيضاً يحتوي على معدن الزنك الذي يزيد التروية الدموية للأعضاء التناسلية لدى كل من الذكر والأنثى.

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3: كسمك السلمون، والتونا، والهلبوت، والتي يساعد محتواها الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين التروية الدموية في الجسم. المكسرات والبذور: مثل؛ اللوز، وبذور اليقطين، وبذور زهرة دوار الشمس، والجوز، والبندق، والفول السوداني، والتي تعمل أيضاً على زيادة التروية الدموية.

الفواكه: فالفواكه مثل؛ التفاح، والكرز، والتوت، والعنب الغامق غنية بمادة الكيرسيتين (بالإنجليزية: Quercetin)؛ وهي أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من التهاب البروستات وتحسّن التروية الدموية.

الثوم: يمتلك الثوم خصائص مضادة للتخثر، وبذلك فهو يساعد على زيادة التروية الدموية لأعضاء الجسم السفلية، فيمكن للشريكين الاستفادة منه بتناول قدر صحي من الثوم قبل العملية .

