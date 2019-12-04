شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : بعد مرور عامين من اغتياله الرئيس صالح يظهر في شوارع صنعاء ويثير ذعرا للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكالة روسية تفجر مفاجاة مدوية .. وتكشف حقيقة التحالف العسكري بين الإصلاح والحوثيين والهدف الجنوب تفاصيل عيدورس الزبيدي : يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية ويصدر القرار رقم (35) لعام 2019 .. ( تفاصيل القرار) هام وفي غاية الخطورة .. المجلس الانتقالي الجنوبي يخرج عن صمته ويباغت جميع ابناء تعز ويكشف لهم قاتل الشهيد عدنان الحمادي أمن عدن : يكشف من يقف وراء الاغتيالات التي تشهدها العاصمة الموقتة

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