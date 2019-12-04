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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة..عصابة نسائية من الجنس اللطيف ترعب سكان العاصمة المؤقتة عدن وتقوم بجريمة مروعة بحيلة شيطانية صدمت كل ابناء الجنوب ( صورة مخيفة )

2019/12/04 الساعة 07:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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